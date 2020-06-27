العناني يعلن المتاحف والأماكن الأثرية المفتتحة في المرحلة الأولى لعودة الحياة الطبيعية

كشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عن المتاحف الأثرية التي تم افتتاحها أمام المواطنين كمرحلة أولى من العودة التدريجية للحياة الطبيعية، مشيرا إلى أنه تم افتتاح متحفين للزيارة بمطروح، وهما روميل ومطروح، أمس.

وقال الوزير، خلال تصريحات لشاشة "extra news"، اليوم، إنه تم افتتاح قلعة قايتباي ثم متحف المجوهرات ثم كوم الشقافة والمتحف القومي، وعدد من المناطق الأثرية في الإسكندرية من بينها عمود السواري.

وأضاف "العناني"، أنه من بين ضوابط فتح المتاحف أن يكون الحد الأقصى للزيارة 100 زائر في الساعة مثل قصر البارون، لافتا إلى أن هناك 200 زائر لمتحف التحرير للحفاظ على التباعد الاجتماعي الذي سيتم افتتاحه خلال أيام.

وتابع: "الحد الأقصى للتواجد بكل قاعة 10 زوار فقط مع ضرورة ارتداء الكمامة".