لبنان يمنع وسائل الإعلام من إجراء مقابلات مع السفيرة الأمريكية

أصدر القضاء اللبناني، اليوم، قرارا منع بموجبه وسائل الإعلام المحلية والأجنبية من إجراء مقابلات أو الحصول على تصريحات من السفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا لمدة عام، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن قاضي الأمور المستعجلة في مدينة صور محمد مازح، أصدر قرارا يمنع وسائل الإعلام اللبنانية والأجنبية العاملة في لبنان من إجراء أي مقابلة أو حديث أو تصريح مع السفيرة الأمريكية لمدة سنة وذلك تحت طائلة وقف الوسيلة الإعلامية عن العمل لمدة معينة وإلزامها بدفع مبلغ مالي.

وأوضح القرار: أبلغت وزارة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام في لبنان بالقرار لتعميمه على الوسائل الإعلامية.

ويأتي هذا القرار بعد دعوى قدمت للمحكمة ضد تصريحات للسفيرة شيا تدخلت من خلالها في الشأن الداخلي اللبناني وأعربت عن مواقف تحريضية ضد المقاومة.