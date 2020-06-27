مصرع ربة منزل في حريق شقة سكنية بعمارات العبور

لقيت ربة منزل مصرعها حرقا داخل شقتها في عمارات العبور بطريق صلاح سالم بينما تم إنقاذ نجلها وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت إخطارا بنشوب حريق في شقة سكنية بعمارات العبور على طريق صلاح سالم، وعلى الفور تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب حريق في شقة سكنية بالعقار رقم 1 بشارع إحسان عبد القدوس في الطابق الثاني عشر وامتد الحريق إلى الطابق الثالث عشر.

وعلى الفور تم التعامل مع الحريق وإنقاذ شاب بواسطة السلم الخاص بالحماية المدنية، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وبإجراء عمليات التبريد تبين العثور على جثة ربة منزل متفحمة وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.