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مصرع ربة منزل في حريق شقة سكنية بعمارات العبور

كتب:

خالد فهمي
06:58 م | السبت 27 يونيو 2020
جانب من الحريق

جانب من الحريق

لقيت ربة منزل مصرعها حرقا داخل شقتها في عمارات العبور بطريق صلاح سالم بينما تم إنقاذ نجلها وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت إخطارا بنشوب حريق في شقة سكنية بعمارات العبور على طريق صلاح سالم، وعلى الفور تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب حريق في شقة سكنية بالعقار رقم 1 بشارع إحسان عبد القدوس في الطابق الثاني عشر وامتد الحريق إلى الطابق الثالث عشر.

وعلى الفور تم التعامل مع الحريق وإنقاذ شاب بواسطة السلم الخاص بالحماية المدنية، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وبإجراء عمليات التبريد تبين العثور على جثة ربة منزل متفحمة وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.