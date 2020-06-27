6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بشقة في عمارات العبور بصلاح سالم

دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق اندلع في شقة سكنية في عمارات العبور بطريق صلاح سالم، وجاري التعامل مع الحريق للسيطرة عليه.

تلقت شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالي بنشوب حريق في إحدى الشقق السكنية في عمارات العبور بطريق صلاح سالم، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وعلي الفور جرى الدفع بسيارتي إطفاء.

وبالانتقال والمعاينة تبين أن الحريق في إحدى الشقق السكنية في الطابق الثامن، ودفعت الحماية المدنية بـ4 سيارات إطفاء أخرى، ليرتفع عدد سيارات الإطفاء التي تتعامل مع الحريق إلى 6 سيارات، وجاري إخماد الحريق.