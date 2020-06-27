"الجسر العربي" تسير أول رحلة بحرية منظمة بين العقبة ونويبع

تنطلق بعد غد الاثنين أول رحلة بحرية منتظمة بين مينائي العقبة الأردني ونويبع المصري من خلال أسطول شركة الجسر العربي؛ إيذانا باستئناف الرحلات البحرية عبر الخط البحري الدولي العقبة نوبيع "ذهابا فقط"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وقال نائب مدير عام شركة الجسر العربي بالعقبة، عدنان العبادلة، إن الرحلة ستحمل الركاب المصريين المقيمين والمتواجدين على أراضي المملكة فقط، وكذلك غير المصريين الحاصلين على موافقة مسبقة من الجهات المعنية في مصر والراغبين بالسفر إلى مصر والمحجوز لهم مسبقا من خلال الموقع الإلكتروني للشركة أو من خلال المكاتب السياحية المعتمدة.

وأشار العبادلة، إلى أن المواطنين المصريين الراغبين بالعودة إلى بلدهم يسمح لهم بالحجز المباشر سواء أكانوا مسجلين على المنصة أو غير مسجلين حسب التعليمات سواء أكانوا يحملون تصاريح سارية المفعول أو تصاريح منتهية أو من لا يحملون تصاريح.

وأضاف العبادلة، أنه يسمح أيضا لغير المواطنين المصريين الراغبين بالسفر إلى مصر عبر الخط البحري العقبة نويبع بالسفر على متن أسطول الجسر العربي بشرط الحصول على موافقة من الجهات المعنية في مصر وقبل 48 ساعة من موعد السفر على الأقل، وأن كافة الترتيبات تتم من خلال الجسر العربي مع الجانب المصري بالنسبة لغير المصريين.

وأكد نائب مدير عام شركة الجسر العربي بالعقبة، أنه لن يسمح بدخول المسافرين إلى الميناء دون ارتداء وسائل الحماية الشخصية من كمامات وقفازات واقية، وكذلك لن يسمح بدخول المسافر إلى ميناء الركاب دون تذكرة محددة بموعد سفر محدد، ويمكن للمسافر حجز تذكرته من خلال الموقع الإلكتروني لشركة الجسر العربي، أو من خلال مراكز البيع لنقل الركاب، ويفضل حجز التذاكر من خلال الموقع الإلكتروني للشركة تجنباً للتعاملات الورقية.

وأشار العبادلة، إلى أنه سيتم إلزام المسافرين بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية وقواعد التباعد الجسدي وارتداء وسائل الوقاية والحماية الشخصية من كمامات وقفازات في مختلف الأماكن داخل الميناء لضمان صحة وسلامة موظفي الشركة والأجهزة الأمنية والجمركية والمينائية.

وأوضح العبادلة، أنه في حال ظهور أي أعراض أو حالات اشتباه بإصابة أحد المسافرين بفيروس كورونا المستجد، يحجر المسافر في المكان المخصص لذلك بحسب البروتوكول المحدد من وزارة الصحة بهذا الخصوص.

وبعد الانتهاء من عملية تعقيم أمتعة الركاب، يتم فحص وتفتيش الأمتعة على جهاز "أكس ري" X-Ray، ثم يتم وضعها في العربات المخصصة لنقل الأمتعة إلى الوحدات البحرية.

وكشف العبادلة، عن حزمة من المزايا والحوافز التي توفرها شركة الجسر العربي للمسافرين عبر أسطولها البحري، وأهمها السماح للمسافر بنقل 300 كجم مجانا، وانخفاض كلف السفر عن طريق الخط البحري الدولي العقبة نويبع مقارنة مع كلف السفر عن طريق وسائط النقل الأخرى وبسهولة وسرعة إجراءات السفر، بالإضافة إلى أن السفر بحرا يعد أكثر أمنا ويقلل الاختلاط إلى أكبر قدر ممكن بين الركاب.