السفارة المصرية بالأردن: تحويل مستحقات 513 مصريا راغبا بمغادرة المملكة

أعلنت السفارة المصرية في الأردن، أن مؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حولت حتى تاريخ 24 يونيو الجاري مستحقات 513 مواطناً مصرياً من العاملين بالمملكة للشركة المتخصصة التي ستتولى تحويلها لأحد البنوك المصرية حتى يتسلم هؤلاء المواطنون مستحقاتهم في مصر، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وهؤلاء المواطنون المصريون هم ممن سجلوا في منصة وزارة العمل "حماية" المُخصصة للعمالة الوافدة الراغبة بمغادرة الأردن نهائيا.

وقالت السفارة المصرية، في بيان صحفي اليوم، إن الشركة ستحول المبالغ المُستحقة لهؤلاء بدءاً من يوم 28 يونيو الجاري إلى بنك القاهرة، مشيرة إلى أنه جار العمل على استكمال تحويل مستحقات باقي المواطنين المصريين الذين سجلوا على منصة "حماية".

وأوضحت السفارة، أنه وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي، قامت الشركة بناء على طلب المواطنين المصريين بصرف جزء من مستحقات 196 منهم قبل مغادرتهم، كما سددت تكلفة تذكرة السفر لــ 104 منهم.

وأشادت السفارة المصرية، بمبادرة وزارة العمل بإطلاق منصة "حماية" في إبريل الماضي للتيسير على العمالة الوافدة الراغبة بمغادرة المملكة نهائيا في ظل الظروف الاستثنائية التي خلفتها جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأشادت السفارة المصرية، بهذا التعاون الذي ساهم بتسهيل سفر عدد كبير من المصريين الذين سجلوا على المنصة، منها تنظيم 19 رحلة جوية خلال الفترة من 14 إلى 20 يونيو، إضافة إلى تنظيم عدد آخر من الرحلات الجوية والبحرية لنقلهم إلى وطنهم خلال الفترة المقبلة.