"المنشآت السياحية": لا تغيير في الأسعار بالمطاعم مهما كانت الخسائر

قال عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية، إنه من الأفضل ترك المقاعد كما هي في المطاعم والكافيهات مع وضع لافته "ممنوع الجلوس"، لأنه في حال تفريغ الكافية أو المطعم من نصف الكراسي سيسهل على المواطنين تقريب المقاعد، موضحًا أن العدد المسموح به في المنضدة الواحدة 6 أشخاص.

وأضاف "المصري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن نسبة الـ25 % لا تلبي التكلفة الثابتة من أسعار مرافق وعمالة، بينما نسبة الـ50% تصل لنسبة التعادل مع التكلفة.

وأشار رئيس غرفة المنشآت السياحية، إلى أن الأسعار معتمدة من قبل وزارة السياحة، ولا يمكن زيادتها، كما أنها موضوعة في مكان بارز في الكافيه أو المطعم، ولا يجوز التلاعب فيها مهما بلغت خسارة الكافيه أو المطعم.