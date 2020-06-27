ماهر فرغلي: عشماوي والمسماري كانا بوابة لعودة تنظيم القاعدة إلى مصر

قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن جماعة الإخوان الإرهابية بدأت في نعي الإرهابي عبد الرحيم المسماري الذي تم إعدامه اليوم وأطلقوا عليه "أسد الصحراء"، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه لولا القبض على عشماوي والمسماري وإعدامهم لتمكن تنظيم القاعدة من العودة إلى مصر.

وأضاف "فرغلي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن تنظيم القاعدة كان ينوي العودة إلى مصر عبر الخلية التي كان يقودها هشام عشماوي وعبد الرحيم المسماري تحت اسم "ردع الطغاة".

وكشف الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، أن عبد الرحيم المسماري لم يكن من القيادات الإرهابية ولكنه كان عضوا خطيرا وتم تضليله من جانب قيادات ما زالت حتى الآن على قيد الحياة، ولذلك ظهر متماسكا في اللقاء التلفزيوني رغم قتله العشرات من الأبرياء.