التغيرات ليست جذرية.. الطراز الجديد من لاند روفر "ديسكفري" 2021

أعلن المُصنع البريطاني "لاند روفر" اقتراب ظهور الطراز الجديد من سيارة الدفع الرباعي "ديسكفري"، والتي ظهرت لها عدة صور مموهة خلال الفترة الماضية، ويشير ذلك إلى تحديثات جديدة في السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات.

أطلق المصنع الجيل الثالث من سيارة "ديسكفري" خلال عام 2017، ولم تكن الشركة مستعدة للدفع بجيل جديد بالكامل، ولكن تتم بعض التحديثات في السيارة، حيث نشر موقع "motor 1" عدة صور للسيارة مموهة بشكل كبير الأمر الذي يدل علي تغييرات عدة، حيث تتلقى سيارة ديسكڤري طراز 2021 نظامًا هجينًا جديدًا من المتوقع أن يكون أكبر من الوحدة الموجودة في سيارة ديسكڤري سبورت ورينج روڤر إيڤوك، وهذا من شأنه أن يشكل أول هجين مع الشركة.

وأكد "motor1" على أنه تشير الشائعات إلى أن سيارة ديسكڤري سوف تتلقى نظام 48 فولت من نظام مولد بادئ التشغيل المتكامل الذي سوف يطبق على كل من محطات نقل الطاقة العاملة بالبنزين والديزل.

من المتوقع أن تكون التحديثات الداخلية بسيطة، سوف تكون هناك بعض الترقيات التقنية، وربما تخطيط نظام المعلومات والترفيه الذي تم إعادة عمله، وغير ذلك من التعديلات المرئية، ومن المرجح أن تتضمن الأشياء الجيدة التقنية الشحن اللاسلكي ومرآة الرؤية الخلفية الذكية.

وتشير معدات التمويه الموجودة على النموذج الأصلي إلى أننا سنرى تعديلات طفيفة على الواجهتين الأمامية والخلفية وربما تظهر رسمًا جديدًا في مصابيح المؤخرة.

ومن المتوقع أن يكون الخيار الأكثر احتمالاً هو نظام هجي معتدلة سعة 3.0 لتر ذات شاحن توربيني داخلي-6 والذي يحتوي في طرازات لاند روڤر الأخرى على 395 قدرة حصانية و406 رطل من عزم الدوران.

والمكون الهجين هو موتور بادئ حركة مدمج ومولد يمكنه مساعدة المحرك أثناء الأحمال العالية، يجمع بين شاحن توربيني داخلي سعة 2.0 لتر وموتور كهربائي، بقوة مدمجة تبلغ 395حصان، بالإضافة إلى سعة بطارية كافية لنطاق مقنن من وكالة حماية البيئة (EPA) يبلغ 19 ميلاً.