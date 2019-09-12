تتميز سيارة "ديفندر" الجديدة من لاندروفر بتقدم تكنولوجي يليق بمتانتها المرتفعة، إذ تقدّم للمرة الأولى "بيفي برو" (Pivi Pro) المعلوماتي الجديد، وتتميز كذلك بالجيل الجديد من شاشة اللمس الأكثر حداثة وأسهل استخداما.

وتنقل السيارة ديفندر الجديدة البرامج المتصلة إلى مستوى جديد، من خلال 14 نموذجا منفصلا قادرا على استقبال التحديثات عن بعد، ومن خلال تحميل البيانات، وفيما ينام صاحب السيارة في المنزل أو في مواقع بعيدة، تتابع ديفندر الجديدة تحسنها مع مرور الزمن، فالتحديثات الإلكترونية ستصل إلى المركبة على الفور دون أي تأخير أو حاجة لزيارة وكيل لاند روڤر.

من جانبه، قال نيك روجرز المدير التنفيذي لهندسة المنتجات في "جاكوار لاند روڤر" في بيان للشركة: "استغلينا قدرات ديفندر الهائلة وبساطتها ومقصورتها الداخلية العملية، لنعيد ابتكار هذه السيارة الأيقونية بما يلائم القرن الواحد والعشرين".

وأضاف روجرز: "ديفندر الجديدة تمنحنا القدرة على فعل الأشياء بطريقة مختلفة، وأن نتجاوز الحدود المعهودة وتطبيق أفكار جديدة دون أن نتخلى عن شخصية وأصالة السيارة الأساسية. منذ البداية كان لدينا هوس كبير بالطابع العملي الذي تحمله هذه السيارة، والذي انعكس على اختيار المواد المناسبة إلى الاتصالات الممتازة. النتيجة لم تكن أقوى سيارات لاند روڤر على الإطلاق فحسب، إنما سيارة مريحة وعصرية سيعشق الناس قيادتها".