تركيا تقضي بسجن قاضي 6 سنوات لتحميله "آكار" مسؤولية الانقلاب المزعوم

حكمت السلطات التركية بسجن القاضي العسكري العقيد المتقاعد، أحمد زكي أوزجوك، 6 أعوام و7 أشهر بسبب اتهامه لوزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، وقادة الجيش بمسؤوليتهم عن الانقلاب المزعوم في 15 يوليو 2016.

وحضر الجلسة التي شهدتها محكمة الجنايات الـ20 بأنقرة محامي وزارة الدفاع، أوزال آيدين، ومحامي وزير الدفاع، صامت جان أولجاج، ومحامي المتهم، أوجور ألتون، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وأوضح محامي الوزارة أن ما أعلنه القاضي العسكري تجاوز حدود حرية التعبير، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة ضده، فيما اعتبر محامي وزير الدفاع أن أوزجوك ارتكب جريمة كبرى، بينما دافع محامي القاضي العسكري عن موكله بأن العبارات التي استخدمها جاءت في إطار حرية التعبير.

وبعد سماع الدفاع حكم القاضي على المتهم بالسجن 6 أعوام و7 أشهر بتهمة الإهانة العلنية وتدمير الشعور بالثقة ضد القادة وذلك بموجب المادة 95/4 من القانون الجنائي العسكري.

جدير بالذكر، أن أوزجوك، هو والفريق الذي شكله، من مهد الطريق لإقالة آلاف العسكريين من القوات المسلحة التركية عقب محاولة الانقلاب المزعوم وتمت محاكمته بسبب التقارير الزائفة التي أعدها وأخذ حكم إلا أنه تمت تبرئته وأعلنت الحكومة أن كل الاتهامات الموجه إليه ما هي إلا مؤامرة.