بعد إعدام الإرهابي المسماري.. محمد الحايس: نعيش أجواء من العيد والفرح

أعرب النقيب محمد الحايس، أحد أبطال معركة الواحات، عن سعادته البالغة بتنفيذ حكم الإعدام بحق عبد الرحيم المسماري، أحد المتورطين في حادث الواحات، واصفًا إعدامه بـ "العيد"، قائلًا :" عندنا عيد وفرح تاني في فترة قصيرة جدًا الأولى بعد إعدام الإرهابي هشام عشماوي، والثاني إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري".

وأضاف "الحايس"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن عبد الرحيم المسماري كان له دورًا في الجماعات الإرهابية فكان يقود إحدى السيارات مع الإرهابيين في المعركة، مؤكدًا أن العناصر الإرهابية لا يؤمنون بأي قضية.

وتابع: "هما بيقاوحوا وبيقولوا إننا طواغيت لأن ده أكل عيشهم، معندهمش قضية وبيحللوا أي حاجة ويحرموا أي حاجة، عشت مع الإرهابيين 11 يوما وأنا متغمي ومكنوش بيتكلموا غير إننا طواغيت وأنهم على حق واحنا على باطل، وهما ميعرفوش حاجة عن الدين ودا طبع فيهم وماشيين على أساسه".