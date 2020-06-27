الحركة القومية لمستشار رئيس النظام التركي: أفكارك قذرة

اتهم نائب حزب الحركة القومية التركي، حليف الحزب الحاكم، عن مدينة أوردو، جمال أنجين يورت، عضو المجلس الاستشاري الأعلى برئاسة الجمهورية، بولنت أرينج، بأنه عدو حزب الحركة القومية وعدو القومية، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وكان عضو المجلس الاستشاري الأعلى برئاسة الجمهورية، بولنت أرينج، الذي يثير الرأي العام بتصريحاته المثيرة للجدل، صرح في أحد البرامج التلفزيونية، بأن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان حزين، وأنه لا يزال على رأيه بشأن حزب الحركة القومية، ردًا على سؤال "قلتَ إن حزب الحركة القومية حِمل على ظهر حزب العدالة والتنمية، فهل مازلت على نفس الرأى؟".

وأدلى جمال أنجين يورت بتصريحات ضد بولنت أرينج، وقال "إذا كان هناك حِمل على رئيس الجمهورية فهو أنت يا بولنت أرينج".

وأضاف يورت، في التغريدة التي نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن "حزب الحركة القومية لم يكن عبئًا على أحد. يا سيد بولنت، نحن نعرف الأفكار القذرة التي تحملها داخلك. أنت عدو حزب الحركة القومية وعدو القومية".

جدير بالذكر، أن حزبي الحركة القومية بقيادة دولت بهتشلي والعدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان يشهدان تحالفًا سياسيًا في تركيا، مما يعد الخلاف بين عضو المجلس الاستشاري الأعلى برئاسة الجمهورية والحركة القومية إنذارًا بنشوب خلافات أخرى بين الحزبين.