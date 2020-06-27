شباب تركيا يصدم أردوغان في فيديو مباشر.. والمعارضة تسخر منه

وجه الشباب التركي صفعة قوية لرئيس تركيا رجب طيب أردوغان أمام أنظار العالم، وذلك في بث مباشر مفتوح على موقع "يوتيوب" أمس، إذ عبر مئات الآلاف منهم عن رفضهم بقاء زعيم حزب العدالة والتنمية على رأس السلطة في البلاد، في مفاجأة يبدو أن أردوغان لم يكن يتوقعها حين قرر مخاطبة الشباب "أون لاين" فقالوا له "لن نصوت لك في الانتخابات المقبلة"، فضلًا عن تصاعد أعداد غير المعجبين بشكل غير مسبوق على الموقع العالمي.

وعقد الرئيس التركي اجتماعًا أونلاين مع الشباب، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، وبينما كان يجيب على تساؤلات الشباب حول البطالة وغيرها من القضايا، انهالت التعليقات الرافضة له، قبل أن ينتبه القائمون على الأمر لاحقًا، ويلغون خاصية التعليقات؛ فاضطر الرئيس لإنهاء البث قائلًا "نتمنى المزيد من النجاحات للشباب"، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

لم يتوقف رفض الشباب مع انتهاء البث، وواصلوا التعليقات المناهضة للرئيس على الفيديو الموجود على الموقع، فيما ارتفع عدد الرافضين للفيديو ليسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في نسبة الرافضين لمقطع فيديو منشور على "يوتيوب"، بعد أن وصل عدد غير المعجبين، إلى 326 ألفًا في أقل من 24 ساعة، بينما بلغ عدد المعجبين بالفيديو نحو 80 ألف معجب.

وسارع الإعلام الموالي للنظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان، لتدارك الموقف وشن حملة مضادة على موقع "يوتيوب"، ووصفت صحافة النظام الموقع بـ"فيك تيوب" أي الموقع المزيف.

ونشرت جريدة "يني شفق" خبرًا تحت عنوان "يوتيوب أصبح فيك تيوب"، وقالت إنه مقابل 50 دولارًا فقط يمكن للمستخدمين شراء عشرات الآلاف من الإعجابات وغير الإعجابات.

وفسرت الجريدة ما حدث بأنه نتيجة "استخدام الروبوتات المزيفة الموجودة على المواقع الإلكترونية"، وقالت "مثلما يجري تزييف نسب المشاهدات يجري أيضًا تزييف نسب الإعجاب وعدم الإعجاب".

واستغل رموز المعارضة التركية فرصة هجوم الشباب على الرئيس خلال اللقاء وبعده، وسخروا من غلق القائمين على حساب الرئيس لخاصية "التعليق" على البث المباشر، بعدما انهالت التعليقات المناهضة للرئيس على الفيديو.

وعلق رئيس حزب المستقبل، ورئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو على هذه الواقعة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلًا "أجيب دائمًا على كل أسئلة الشباب، ومن لا يزالون صغارًا على الموقع الخاص بي".

وأضاف ساخرًا من واقعة أردوغان المخجلة: "علاوة على ذلك، فإن خاصية (التعليق) مفتوحة لدي دائمًا".

كما أدلى المرشح الرئاسي السابق، محرم إنجه، بتعليق هزلي حول مشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الشباب على حسابه الشخصي على "تويتر".

وأشار إنجه إلى "عدم الإعجاب" الذي ظهر في فيديو أردوغان مع الشباب، وقال: "لا تضغطوا أيها الشباب على (لا يعجبني) بهذا القدر، وإلا سيفصلون الإنترنت عن الشعب بعد ذلك".