وزيرة التضامن: نتواصل مع نقيب الصحفيين لبحث علاوات أصحاب المعاشات

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم تكليف قيادات صندوق العاملين في القطاع العام والخاص بدراسة موقف العاملين في القطاع الخاص والمؤسسات الصحفية من صرف العلاوات الخمس، مؤكدة أن القطاع الخاص لم يستبعد من الاستفادة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.

وأوضحت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أنه يتم التواصل مع نقيب الصحفيين ضياء رشوان، والمؤسسات الصحفية لبحث علاوات أصحاب المعاشات ولدراسة قانونية دقيقة للموقف.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن المؤسسات الصحفية لها طبيعة خاصة لأن لها تمويلا جزئيا من الدولة، منوهة بأن العاملين في المؤسسات الصحفية هم شركاء بالنسبة لنا، ونعمل على الحفاظ على الوضع القانوني لهم، "المؤسسات الصحفية ليست قطاعا خاصا أو جهة حكومية وإنما لها طبيعة خاصة".