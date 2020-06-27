"حكماء المسلمين" يعرب عن تضامنه مع الأمين في مواجهة حملة تشويه تستهدفه

أعرب مجلس حكماء المسلمين عن تضامنه مع عضو المجلس، وأحد رموز الوسطية والاعتدال في لبنان والعالم العربي والإسلامي السيد علي الأمين في مواجهة حملة التشويه التي تستهدفه ورموز وعلماء لبنان، والتي تأتي بعد سلسلة من الإساءات التي طالت المقدسات والرموز الإسلامية والمسيحية.

وأكد مجلس حكماء المسلمين برئاسة الدكتور أحمد الطيب فضيلة الإمام الأكبر، شيخ الأزهر، في بيان اليوم، أن هذه الحملة تسعى بالدرجة الأولى إلى بث الفتنة في المجتمع اللبناني، من خلال إسكات أصوات الحكمة والتعايش التي توحد اللبنانيين، وتتصدى لدعوات الفرقة بينهم.

وأعلن المجلس، عن تضامنه مع عضو المجلس ومع كل قيادات المجتمع اللبناني التي تتعرض لحملة تشويه وتخوين متواصلة، كما عبر المجلس عن ثقته في أن الشعب اللبناني سينبذ هذه التصرفات اللامسؤولة ولن يسمح لها بالنيل من نسيجه الاجتماعي.

وأوضح المجلس، أن إعلاء قيم التسامح والعيش المشترك في إطار المواطنة التي تساوي بين الجميع، وتنبذ الإقصاء لمكونات الوطن الواحد هو السبيل الوحيد للنهوض بالوطن، فالتاريخ والتجارب أثبتت أن الأوطان لا تنهض إلا بكل أبنائها، وأن لبنان بقياداته وعلمائه ورموزه ومؤسساته الدينية والاجتماعية كان دائمًا وسيبقى نموذجًا للتسامح والاعتدال وشريكًا أساسيا في كل منصات التواصل والحوار حول والعالم.