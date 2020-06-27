السفيرة الأمريكية لدى الكويت تنفي ما نسب إليها من تصريحات بشأن العراق

نفت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الكويت ألينا رومانوسكي ما نسب إليها من تصريحات بشأن العراق، مؤكدة عدم قيامها بمناقشة موضوع العراق مع وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، أو أي وسيلة إعلامية أخرى سواء محليا في الكويت أو خارج الكويت منذ وصولها كسفيرة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الكويت.

وجاء ذلك في بيان للسفارة الأمريكية، اليوم، بشأن تصريح نشره أحد المواقع الإخبارية نقلا عن "كونا" وتم تداوله من قبل حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت السفارة الأمريكية، إن التصريحات المنسوبة للسفيرة رومانوسكي والتي تناقلتها بعض وسائل الإعلام العراقية هي "تلفيقات خبيثة"، مضيفة أن السفيرة رومانوسكي لم تقم بإجراء مثل هكذا مقابلة وأن الأخبار المزعومة صادرة عن موقع إلكتروني تم إنشاؤه لنشر الأخبار المزيفة.

"كونا" تنفي نشرها تصريحا للسفيرة الأمريكية لدى الكويت

من جانبها، نفت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية" كونا"، اليوم، نشرها خبرا متداولا على مواقع التواصل الاجتماعي نقلا عن سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الكويت ألينا رومانوسكي.

وأكدت "كونا"، احتفاظها بحقها القانوني وبأنها سوف تتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في مساءلة أي جهة أو شخص يثبت وقوفه وراء هذا الخبر غير الصحيح أمام القضاء.