العراق يرحب بفتح حوار استراتيجي مع واشنطن بما يحقق المصالح المتبادلة

رحب العراق بفتح حوار إستراتيجي مع واشنطن، بما يحقق المصالح المتبادلة في ظل القرارات والمستجدات في العراق والمنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية، أن ذلك جاء خلال استقبال رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقي عادل عبدالمهدي، اليوم، السفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تولر.

ورحب عبدالمهدي، في هذا الصدد بمقترح واشنطن بتحديد الوفد المفاوض وموعد بدء المباحثات، موضحا أن العراق سبق له أن اقترح هذا الأمر في رسائل ولقاءات متعددة.

وجرى خلال اللقاء التباحث بشأن الملفات المشتركة، بما في ذلك مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" وأهمية التعاون والتنسيق بين دول العالم للسيطرة عليه وحماية الأرواح من مخاطره، كما تم التطرق إلى إجراءات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وفي سياق آخر، قتل جنديين اثنين وأصيب 3 آخرين من عناصر قوات الأمن العراقية في هجوم إرهابي بمدينة الرطبة غرب العراق.

وأشارت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان وفقا لوكالة الأنباء العراقية، إلى مقتل جنديين اثنين، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح جميعهم من منتسبي الفوج الثالث اللواء الأول التابع للفرقة الأولى وذلك بعد تعرضهم لهجوم بقذائف الهاون والرمي المباشر من قبل عناصر "داعش" الإرهابية في منطقة الكليو 45 بمنطقة الرطبة غرب الرمادي مركز محافظة الأنبار.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني، أن القوات الأمنية تجري الآن عملية تفتيش دقيقة وواسعة بحثاً عن المهاجمين .