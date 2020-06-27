وزيرة التضامن عن عمل الحضانات: الإجازة 3 أيام

كشف الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تفاصيل إعادة فتح الحضانات، موضحة أنه منذ 1 يوليو المقبل تستطيع الحضانات الإقرار بإجراءات التضامن ثم تبدأ فورًا في فتح أبوابها.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "دورنا تأمين وحماية الأطفال بالحضانات، ومن حق وزارة التضامن بالشراكة مع الجمعيات الأهلية والهلال الأحمر مراقبة ورصد الحضانات".

وذكرت أن عمل الحضانات سيكون لـ 4 أيام فقط، على أن تكون أيام الخميس والجمعة والسبت إجازة.

وشددت على ضرورة التزام الحضانات بإجراءات وزارة الصحة فيما يتعلق بتهوية الحضانات والتعقيم ولوحة الإرشادات، وتوفير خط ساحن للحضانات تتقدم به حال وقوع أي طواريء.