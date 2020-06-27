رئيس شغبة الأدوية: ريمدسيفير لعلاج كورونا يمنع تكاثر الفيروس بالجسم

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إنه تم البدء في استخدام عقار "رمديسيفير" في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، للحالات الحرجة بمستشفيات العزل في مصر، موضحًا أن هذا العقار كان يستخدم في علاج فيروس إيبولا وعندما ظهر فيروس كورونا المستجد بدأ العمل بتجارب سريرية على هذا العقار وتم ظهور نتائج فعالة له لعلاج كورونا.

وأضاف "عوف"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة"، الذي يقدمه الإعلامي معتز بالله عبد الفتاح، على شاشة "المحور"، أن إحدى شركات الأدوية وهي وكيل شركة أمريكية للأدوية في مصر، حصلت على حق تصنيع وتوزيع دواء ريمديسيفير، مؤكدًا أن العقار يستخدم للحد من انتشار الفيروس في جسم المريض، فكورونا يدخل جسم الانسان ويتكاثر بداخلة وهذا العقار يعمل على الحد من التكاثر لهذا الفيروس لكي تستطيع المناعة القضاء عليه.

وأشار رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إلى أن عقار رمديسيفر عبار عن حقن وتم إعطاء 1100 حقنة من هذا العقار للمستشفيات بقيمة 2 مليون جنيه لعلاج الحالات الحرجة، فالشركة الأمريكية ستمد أمريكا وأوروبا بإنتاجها من دواء ريمديسيفير، بينما منحت حق تصنيعه لثلاث دول أخرى في العالم، وهي مصر وباكستان والهند، متابعا: "التوقيت اللي إحنا بناخد فيه الدواء النهارده هو نفس التوقيت اللي بياخده فيه المواطن الأمريكي".

وبالنسبة لسعر دواء ريمديسيفير في مصر، قال: "دواء ريمديسيفير يُباع في أمريكا بحوالي 4500 دولار، وفي مصر هيكون في حدود 4 آلاف جنيه".