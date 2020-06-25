رئيس شعبة الأدوية: طلبات تصدير عقار كورونا "واردة" لكن المواطن أولا

قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية، إنه من الوارد أن تتلقى الشركة المصرية للأدوية طلبات تصدير لأقراص عقار "إنفيزيرام" المستخدم لعلاج مرضى كورونا، خصوصا وأن مصر تعد الدولة الأولى في أفريقيا والشرق الأوسط التي تحصل على تسجيل وتصنيع الدواء الياباني "أفيجان" الذي يحمل المادة الفعالة "فافيبيرافير"، على الرغم من أن اليابان لم تعلن اكتمال دراستها عليه.

وأكد رئيس شعبة الأدوية، في حديثه لـ"الوطن" عدم تصدير قرص واحد من عقار "إنفيزيرام" إلا بعد تشبع السوق المصري تماما وتغطية كل احتياجاته، موضحا أن ذلك لا يكون إلا بحسابات وأرقام دقيقة تبدأ بعدد الحالات التي تخضع للعلاج في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، فضلا عن الأرقام التقديرية الحالات المتوقعة، إلى جانب أن يكون هناك العديد من الشركات المنتجة للعقار.

وأشار عوف إلى أنه من الوارد أن تعرض مبالغ ضخمة من بعض الدول للحصول على العقار ولكن "غرفة الأدوية تضع المواطن المصري في المرتبة الأولى بالنسبة صناعة الدواء دائما".

وأضاف رئيس شعبة الأدوية أن الدواء في انتظار موافقة وإقرار وزارة الصحة، وبعدها سيتوفر في المستشفيات لعلاج مرضى كورونا موضحا أنه لن يطرح في الصيدليات.