إثيوبيا: 145 إصابة جديدة بـ كورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 5570 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، أمس، تسجيل 5 حالات وفاة، و145 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"؛ مما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 5570 حالة مؤكدة.

وذكرت الوزارة الإثيوبية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا"، أنه جرى تسجيل 327 حالة تعافي، ليصل بذلك إجمالي حالات الشفاء إلى 2015، مشيرة إلى أنه جرى تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 94 حالة.

وأضافت الصحة الإثيوبية، أن هناك 34 مريضًا في حالة خطرة.

جدير بالذكر، أن إثيوبيا أجرت 243 ألفا و16 اختبارًا للكشف عن الإصابة بكورونا المستجد منذ الإبلاغ عن أول حالة إصابة في البلاد مارس الماضي.