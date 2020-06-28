البرازيل: 38693 إصابة جديدة بكورونا..و1109 حالات وفاة خلال يوم

أعلنت البرازيل مساء أمس السبت، تسجيل 38 ألفا و693 إصابة جديدة بفيرس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى مليون و313 ألفا و667 شخصا.

وأشارت الصحة البرازيلية، إلى تسجيل 1109 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليصل الإجمالي إلى 57 ألفا و 70 حالة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية

وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد، والثانية أيضا من حيث الوفيات جراء الجائحة بعد الولايات المتحدة.

جدير بالذكر، أن الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، الذي قلل في بداية انتشار الوباء من خطورة الفيروس، يواجه انتقادات متزايدة داخل البلاد بسبب أسلوب تعامله مع الجائحة وسط مخاوف منظمة الصحة العالمية من نطاق انتشار المرض في البرازيل وأمريكا اللاتينية بشكل عام.