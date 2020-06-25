عاجل.. البرازيل تسجل ارتفاعا حادا في أعداد الإصابات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 1185 وفاة، و42 ألفا و725 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية مساء أمس الأربعاء، إلى أن حصيلة الإصابات بكورونا ارتفعت لتبلغ أكثر من مليون و200 ألف إصابة، فيما بلغت أعداد الوفيات في البلاد 53 ألفا و830 حالة وفاة.

وسجلت البرازيل أمس الأول الثلاثاء، 39 ألفا و436 حالة إصابة، 1374 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، الاثنين الماضي، أعلنت عن 21432 إصابة، و654 وفاة.

وتأتي البرازيل في المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة بعدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد.