المحافظة ومحي الدين والمؤسسة.. ميادين احتضنت ثورة 30 يونيو في القليوبية

"المحافظة ومحي الدين والمؤسسة وسيدي عواض"، ميادين شهيرة بمدن ومراكز القليوبية، كان لها دور كبير في احتضان ثوار 30 يونيو وتنظيم المسيرات والمظاهرات ضد حكم الإخوان.

ويعد ميدان المحافظة والشهير بـ "الإشارة" في عاصمة المحافظة بنها، هو المقر الرئيسي للثورة بالمحافظة، حيث شهد العديد من التجمعات والاحتجاجات ضد الفاشية الدينية الإخوانية خلال الثورة، حين قام ثوار القليوبية بمحاصرة ديوان عام المحافظة لمنع المحافظ الإخواني وقتها من ممارسة مهامه، وخرج أهالي القليوبية للتعبير عن غضبهم وسخطهم ضد نظام الإخوان حيث ظل المواطنون بالميدان حتى عزل مرسي.

ويعد ميدان الإشارة ببنها رمزا للثورة بمحافظة القليوبية حيث يتجمع فيه المواطنون والقوى السياسية دائما في الاحتفالات، بذكرى ثورتي 25 يناير و30 يونيو، بجانب مسيرات تأييد للجيش والشرطة.

وفي هذا الميدان خرج البيان الأول لثوار القليوبية والذي جاء فيه إعلان خلو منصب رئيس الجمهورية ونص على "باسم شعب القليوبية بعد أن صدق شعب مصر على سحب الثقة من محمد مرسى كرئيس للبلاد وسقوط شرعيته الدستورية والأخلاقية وجماعته وما عاناه الشعب خلال فترة حكمه من فراغ أمنى ودعمه للإرهاب والتدهور الاقتصادى واعتدائه على مؤسسات الدولة كافة، وكذلك اعتدائه على حرية الرأى والإبداع، والفشل الذريع فى حل كافة مشاكل المواطنين، وبناءً عليه تعلن جماهير القليوبية وثوارها منذ هذه اللحظة الفارقة فى تاريخ ثورتنا المجيدة تقديرنا الكبير للبيان الصادر عن قواتنا المسلحة.وخلو منصب رئيس الجمهورية، وكذا منصب محافظ القليوبية، والدخول في حالة العصيان المدني لحين تسليم السلطة للمحكمة الدستورية"، وهو ماتم في بيان الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعزل مرسي في 3 يوليو.

ويقول حلمي عبدالشافي، أحد أبناء مدينة بنها، إن ميدان الإشارة هو الرمز الرئيسي للثورة، مشيرا إلى أن الآلاف من أبناء المحافظة تجمعوا فيه خلال الثورة للمطالبة بإسقاط حكم الإخوان.

وأضاف "عبدالشافي" أن بنها أيضا تحتضن ميدانا آخر كان له دورا كبيرا في الثورة، وهو ميدان سعد زغلول والمحطة بوسط البلد والذي شهد عددًا من الوقفات حتى عزل الإخوانى محمد مرسى حيث يمثل بؤرة للتحركات الثورية لأهالي المحافظة.

ويوضح سامي عبدالوهاب، سياسي بارز ببنها، أن الميادين بمراكز ومدن المحافظة الكبرى لم تخلو من الثوار خلال 30 يونيو، مشيرا إلى أن مدينة ومركز كفرشكر، احتضنت الثوار في ميدان محي الدين الشهير بالمدينة، والذي يرمز لمضيفة آلـ محي الدين زعماء ثورة يوليو ورجال السياسة والبرلمان من أبناء القليوبية والذين يرجع تاريخهم لكل من خالد محي الدين وزكريا محي الدين، زعيما ثورة 23 يوليو 1952

وأضاف "عبدالوهاب"، أن ميداني المؤسسة بشبرا وسيدي عواض بقليوب، شهدا تجمعات كبرى من أبناء المحافظة خلال الثورة حيث جرى تنظيم مسيرات على طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي السريع للمطالبة برحيل جماعة الإخوان عن الحكم حاملين أعلام مصر.