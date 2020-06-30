4 محطات صرف جديدة تخدم قرى طوخ.. تعرف عليها

يشهد مركز طوخ تنفيذ عدد من مشروعات محطات رفع الصرف الصحي لخدمة عدد من القرى في إطار خطة محافظة القليوبية لحل مشكلة الصرف بهذه القرية وتغطيتها بالخدمة حيث أكدت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، أنه يجري حاليا دفع الأعمال بهذه المشروعات لرفع المعاناة وتحسين الخدمات لأهالي قرى المركز.

تستعرض "الوطن" أحدث هذه المشروعات والتي يجري العمل فيها على قدم وساق لتدخل الخدمة قريبا..

مشروع صرف صحى قريتي ترسا وقرقشنده، حيث وصلت نسبة الأعمال في محطة صرف صحى ترسا إلى 99% وذلك بعد تلافي كل الملاحظات ودفع الأعمال بالمحطة وجارٍ توريد مولد الكهرباء والونش المحورى أعلى البيارة، وسيتم تشغيلها فور الانتهاء من نقطه المصب لها وهي محطة أجهور الصغرى حيث يتكلف المشروع 55 مليون جنيه، ويقوم بالأعمال شركة المقاولون العرب.

مشروع صرف صحى قرقشنده الفرعية حيث وصلت نسبة تنفيذ الأعمال إلى 99% وجارٍ توريد مولد الكهرباء.

محطة رفع نامول حيث تم الانتهاء من خط الطرد وتم توريد المعدات الميكانيكية ووصلت نسبه تنفيذ الأعمال حوالى 80% وسيتم الانتهاء من المشروع في سبتمبر العام الجاري.

محطة رفع صرف صحى قريه الصفا وعزبة زاوية بلتان وجارى عمل تجارب التشغيل بالمحطة، ووصلت قيمة المشروع حوالى 52 مليون جنيه تقريبا.