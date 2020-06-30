أسعار السمك اليوم الثلاثاء 30-6-2020 في مصر

تقدم "الوطن"، في إطار خدماتها اليومية للمتابعين والقراء، متوسط أسعار السمك في السوق المصرية وفقًا لتعاملات اليوم الثلاثاء 30 يونيو مثل السمك البلطي والبوري والمكرونة والماكريل والجمبري على النحو التالي:

الكاليماري

يتراوح سعر الكاليماري بين 110 إلى 170 جنيهًا للكيلو.

سمك الماكريل

جاء سعر كيلو سمك الماكريل بـ45 جنيهًا.

السبيط

تراوح سعر السبيط من 110 إلى 170 جنيهًا.

الجمبري

تراوح سعر كيلوجرام الجمبري من 100 إلى 260 جنيهًا.

سمك البوري

تراوح سعر السمك البوري من 35 إلى 55 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.

سمك القاروص

تراوح سعر سمك القاروص بين 70 إلى 90 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك الثعابين

ووصل سعر سمك الثعابين 210 جنيهات للكيلو جرام.

سمك موسى

تراوح سعر سمك موسى بين 60 إلى 80 جنيهًا.

الكابوريا

تراوح سعر كيلوجرام الكابوريا من 30 إلى 130 جنيهًا.