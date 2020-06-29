أبرزها "تسلم الأيادي".. 50 أغنية رسمت فرحة المصريين بثورة 30 يونيو

قبل 7 سنوات، تسابق المطربون والمطربات المصريين والعرب في حجز الأستوديوهات، من أجل وضع أصواتهم على أغنيات وطنية جديدة، يعبرون من خلالها عن فرحتهم بنجاح ثورة 30 يونيو، وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم.

وربما كانت الأغنية السائدة والمتوهجة من بين كافة الأغنيات التي طرحت في تلك الفترة هي أغنية "تسلم الأيادي"، التي غناها عدد كبير من نجوم الفن المصري، ووصل عدد مستمعيها لأكثر من 14 مليونًا، وذلك بجانب ما يقرب من 50 أغنية أخرى ساهمت في رسم فرحة المصريين بالثورة.

بداية أغنيات ثورة 30 يونيو كانت قبل الثورة بثلاثة أو أربعة أيام، من بينها أغنيات طُرحت لدعم حملة "تمرد" التي دعت لعزل الرئيس الإخواني محمد مرسي، فطرح كل من الملحن نادر نور، والموسيقار وليد سعد، والفنان الشاب هشام شوقي، أغنيات باسم "تمر"، في حين كانت أولى الأغنيات التي حثت على رحيل "مرسي" هي أغنية "ست بلاد الدنيا" للفنان والموسيقار حمد رحيم.

أما أولى الأغنيات المهمة التي طُرحت عقب يوم 30 يونيو فهي "أنغام" للفنانة الكبيرة أنغام، وأعقبها عدة أغنيات مهمة لكبار المطربين، مثل حمادة هلال الذي طرح "تحية للعلم المصري"، وعمرو مصطفى بأغنيته "مصر باقية للأبد"، وغادة رجب التي غنت "يلا يا مصريين"، ومحمد حماقي الذي شدا بـ"بلادي".

وقبل عزل الرئيس الراحل محمد مرسي، طُرحت أغنيات "تستاهل.. انزل" لخالد سليم، و"مصر حرة" للفنان اللبناني وائل جسار، و"اتحركوا" لرامي صبري، و"مبروك عليك يا أم الشهيد" لشذى.

ومع الإعلان رسميا عن نجاح ثورة 30 يونيو، انطلقت عشرات الأغنيات التي تمجد الثورة من بينها أغنيات "ايدي في ايدك" لمحمد حماقي، و"مكملين" لفريق كايروكي، و"مصر مين شال همها" للفنانة شيرين، و"تسلم ايدك" والتي أهداها الفنان الإماراتي الكبير حسين الجسمي للفريق عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك.

كما أفرجت السيدة إيمان الألفي زوجة الفنان الراحل عامر منيب عن أغنية لزوجها كان قد سجلها قبل وفاته بعنوان "العسكرية المصرية" وأهدتها للقوات المسلحة، فيما طرح أحمد جمال أغنية بعنوان "مين هي مصر"، وطرح عمرو مصطفى أغنية أخرى بعنوان "الإرهابي".

وبعد قرابة أسبوعين من الثورة، طُرحت أهم الأغنيات وهي "تسلم الأيادي"، وفي ذات الوقت طُرحت أغنيات "هذه مصر" لحسين الجسمي، و"مصرنا" لهاني شاكر و"دي مصر المحروسة" لنانسي عجرم، و"يا مصر" للفنان التونسي صابر الرباعي.

أما أشهر الديوهات والأوبريتات التي طُرحت في هذا السياق، فكان أبرزها أغنية "بلدي" للفنانة أصالة نصري والفنان حسام حبيب، وأوبريت "قد الدنيا" الذي شارك فيه عدد من الأصوات مثل نانسي عجر وجنات وإيهاب توفيق، وأكمل مصطفى كامل نجاح أوبريت "تسلم الأيادي" بأوبريت آخر بعنوان "مصر بلدنا"، وشارك فيه عدد من نجوم التمثيل أمثال محمد هنيدي وأحمد السقا.