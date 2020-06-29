الاتحاد الأوروبي لن يعترف بضم إسرائيل لمناطق فلسطينية محتلة

قالت السفيرة الألمانية لدى إسرائيل، سوزانه فاسوم راينر، إن ضم إسرائيل لمناطق فلسطينية محتلة سيثقل كاهل العلاقات الإسرائيلية مع الاتحاد الأوروبي، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأوضحت فاسوم راينر، اليوم، في تصريح لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن "الاتحاد الأوروبي لن يعترف بتعديلات الحدود".

وتعتزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ضم ما يصل إلى 30% من الضفة الغربية المحتلة، وتستند في هذه الخطوة إلى المشروع الأمريكي لتسوية الصراع، والتي قوبلت برفض تام من الجانب الفلسطيني.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي بما فيه ألمانيا ضم إسرائيل لمناطق فلسطينية مخالفا للقانون الدولي.

من جهتها، أكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، اليوم، أن مخطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة "غير شرعي"، وأن "آثاره ستستمر لعقود".

وقالت باشليه، في تصريح خطي: "الضم غير شرعي نقطة على السطر"، مضيفة: "أشعر بقلق بالغ من أنه حتى أقل شكل من أشكال الضم سيؤدي إلى زيادة العنف وخسائر في الأرواح".

وصرح رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن ضم إسرائيل أراض من الضفة الغربية "لن يعيق السلام، وإنما سيدعم السلام"، وجاء هذا في رسالة مصورة بعث بها نتنياهو إلى جمعية مسيحيين موحدين من أجل إسرائيل، قبل يومين من الموعد المحتمل لبدء الإجراءات القانونية لتنفيذ الضم في الأول من يوليو.

وحث نتنياهو، الفلسطينيين على تبني رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط.

وفي المقابل، أكدت الرئاسة الفلسطينية، أمس الأحد، رفضها مخططات الضم الأمريكية والإسرائيلية لأراض فلسطينية بكافة أشكالها.