مسؤول بـ"فتح": قرار الضم يعيد إسرائيل لتحمل مسؤوليتها كقوة احتلال

قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية الوزير حسين الشيخ، إن قرار الضم يعني عودة الاحتلال الإسرائيلي لتحمل مسؤولياته كقوة احتلال للأرض الفلسطينية، لأن وجود السلطة هو مقدمة لقيام الدولة الفلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف "الشيخ" في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، اليوم، أن الفلسطينيين منذ عام 1994، قبلوا بالسلام ليكون لهم دولة مستقلة، وليس سلطة تؤدي الخدمات الحياتية للمواطنين.

وأكد رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، أن القيادة وعلى رأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتخذت قرارها بأن ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية يعني عودة الأمور إلى ما قبل وجود السلطة الوطنية، والأجيال المقبلة سيكون لها كلمة الفصل في هذا الصراع.