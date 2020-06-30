ملحنة سعودية تهديها لمصر.. "بكرة جاي ليا" أغنية لفاطمة عيد في ذكرى 30 يونيو

أهدت الملحنة السعودية حنين علي، أغنية "بكرة جاي ليا"، بمناسبة احتفالات ثورة 30 يونيو، من غناء الفنانة فاطمة عيد، وكلمات محمد الجبالي، وألحان حنين علي، وتوزيع الدكتور إيهاب عبد الحميد، وتم تصوير الأغنية مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية، كما تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، من أجل إهدائها للقنوات المختلفة، على أن يتم إذاعتها ابتداء من اليوم 30 يونيو.

وعن سبب اختيارها لتقديم هذه الأغنية بصوت فاطمة عيد، تقول حنين: "فكرت منذ فترة في تقديم أغنية وطنية لمصر، لأني عاشقة لهذه الأرض التي عشت فيها أكثر ما عشت في بلدي، ويسعدني جدا ما أراه يوميا من انجازات تتحقق على يد قيادتها الحكيمة، وبالتالي كان التفكير في أن تظهر هذه الأغنية بالتزامن مع احتفالات ثورة 30 يونيو".

وأضافت: "أما عن سبب اختياري لصوت الفنانة فاطمة عيد لتقديمها فيرجع إلى طبيعة الأغنية التي قررت أن تكون شعبية وقريبة من الناس، بالإضافة إلى أن صوت فاطمة عيد يمثل البهجة والفرحة، وهي رمز للأم المصرية الطيبة"، بحسب وصفها.

وبدأت حنين علي غسال مسيرتها في التلحين منذ سنوات، وقدمت تترات العديد من الأعمال الدرامية، والبرامج الإذاعية، والأوبرتات الوطنية التي تم تقديمها في اليوم الوطني السعودي، بالإضافة إلى بعض الأفلام التسجيلية التي وضعت لها الموسيقى التصويرية، كما قدمت رمضان الماضي دعاء "طرقت بابك" بصوت الفنان علي الحجار.