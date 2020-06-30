مقتل ما لا يقل عن 1925 عامل في سن التقاعد آخر 6 سنوات بتركيا

أعلن مجلس الصحة والسلامة المهنية التركية أن ما لا يقل عن ألف 925 عامل في سن التقاعد بين عامي 2013 و 2019 فقدوا حياتهم في جرائم العمال في تركيا.

نشرت جمعية الصحة والسلامة المهنية (İSİG) التقرير المعد للحق في التقاعد، ووفقا للتقرير، فقد قتل ما لا يقل عن 1925 عامل تركي "في سن التقاعد" في جرائم العمال بين عامي 2013-2019.

وجاء في التقرير الذي تم التأكيد فيه علي المكافحة من أجل حقوق المعاشات في تركيا: "إن زيادة متوسط ​​العمر المتوقع في الإحصاءات بشكل مستمر، مع تفاقم الهجمات وحملات التشويه علي الطبقة العاملة في دولتنا، بكون الدولة الإجتماعية والمتقاعدين عبء علي الضمان الإجتماعي، لذلك ما يتعين علينا القيام به ليس مجرد المكافحة ضد إزالة تعويضات نهاية الخدمة للعمال القدامي، ولكن يجب علينا إعلاء نضالنا لحقوق المعاشات بشكل عام".