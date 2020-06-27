"بولتون": "أردوغان" يدعم المتطرفين.. ويحول تركيا إلى دولة دينية

كشف المستشار السابق للأمن القومى الأمريكى جون بولتون، فى كتابه «الغرفة التى شهدت الأحداث»، مواقف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تجاه عدد من القضايا المهمة فى تركيا، وتحدث عن أزمة احتجاز القس الأمريكى أندرو برونسون فى أنقرة بتهمة التجسس وتنفيذ أنشطة إرهابية.

وأضاف «بولتون» أن «ترامب» لم يدرك أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ينفذ أجندة متطرفة، ومشغول بتحويل تركيا إلى دولة دينية، ودعم جماعة «الإخوان» وجماعات متطرفة أخرى، ويمول «حماس» و«حزب الله»، ويساعد إيران على التهرّب من العقوبات الأمريكية.

المستشار السابق لـ"الأمن الأمريكى": "ترامب" يرى أن الرئيس التركى يرضخ بالضغط الاقتصادى

وقال «بولتون» إن نيكى هايلى، مندوبة الولايات المتحدة فى الأمم المتحدة، أجرت محادثات مع سفير تركيا لدى المنظمة الدولية، لكن الحوار كان يسوده عدم الفهم، مما دفع وزير الخارجية مايك بومبيو إلى أن يطلب من «هايلى» التوقف عن إجراء اتصالات غير رسمية مع الأتراك، بسبب أن الجهود الدبلوماسية لم تسفر عن شىء.

وتابع «بولتون» أن «ترامب» سمح باستمرار المفاوضات، لكن رأيه الذى ثبتت صحته فى ما بعد، هو أن «أردوغان» لن يفهم أو يستجيب إلا للضغط الاقتصادى والسياسى الذى سيجعله يرضخ ويطلق سراح «برونسون».

وفى تركيا، جدّد زعيم المعارضة التركية، كمال كيلتشدار أوغلو، انتقاده النظام الرئاسى فى البلاد، وحمّل «أردوغان» وسياساته مسئولية تدهور وانهيار الوضع الاقتصادى، وقال كيلتشدار أوغلو، فى تصريحات للصحفيين، إن «نظام حكم الرجل الواحد الذى بدأ 2018، أدى إلى ارتفاع سعر صرف الليرة التركية».