بيتر ميمي يرد على يوسف الشريف: "القيصر"

رد المخرج بيتر ميمي، مخرج مسلسل الاختيار الذي تم إذاعته في رمضان 2020، على إشادة النجم يوسف الشريف بالمسلسل وطاقم عمله.

ونشر "ميمي" عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو أثناء حديث "الشريف" عن المسلسل وطاقم العمل به، وعلق عليه بقوله: "القيصر"، والذي أشاد فيها بتجربة المسلسل خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "Dmc".

وكان الشريف قد علق على مسلسل الاختيار خلال استضافته بالبرنامج بقوله: "اللي شوفته فكرته حاجة عظيمة جدا، تنفيذ بيتر ميمي ممتاز، وأمير كرارة ليه مشاهد هايلة، حتى اللي لعبوا ضيوف شرف كانوا هايلين".