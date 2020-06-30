الخميس.. الرقابة المالية تقدم ندوة مجانية لأعضاء الغرفة الفرنسية

تنظم الهيئة العامة للرقابة المالية ندوة تعريفية مجانية بعنوان "الأدوات المالية غير المصرفية كحلول تمويلية لمؤسستك" لأعضاء غرفة التجارة والصناعة الفرنسية وأعضاء جمعية المهندسين الناطقين بالفرنسية في مصر، يوم الخميس 2 يوليو المقبل، الساعة الثانية عشر مساء.

وأوضحت المهندسة عبير فؤاد المسؤول الإعلامي لجمعية المهندسين أن الندوة تهدف إلى التعريف بالأدوات المالية غير المصرفية "التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم كوسائل تمويلية بديلة عن التمويل المصرفي"، بالإضافة إلى كيفية التعرف على التمويل الاستهلاكي لزيادة حجم مبيعات المؤسسة.

يقدم الندوة خالد أحمد من الإدارة المركزية للرقابة على نشاط التمويل بالهيئة، لمدة ساعتين إلكترونيا، يفتتح الندوة المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة، وهي من تنظيم مهندس محمد غراب مدير التدريب بجمعية المهندسين الناطقين الفرنسية.