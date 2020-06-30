حظك اليوم الثلاثاء 30-6-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العذراء يتميز بشدة قلقه وخوفه على المقربين منه، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها "الوطن" نستعرض حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

رغم الضغوط، يحالفك الحظ أينما ذهبت وتؤتي جهودك ثمارها.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يمنحك اليوم قدرة على إقامة حوارات متوازنة تسمح لكل فرد بالتعبير عن نفسه.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة إيمان العاصي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أغسطس.