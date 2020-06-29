شريف منير عن مسلسل الاختيار: اعتذرت عن المشاركة بسبب ذقني

أكد الفنان شريف منير، أنه اعتذر عن المشاركة في مسلسل "الاختيار" للفنان أمير كرارة، والذي عُرض في شهر رمضان الماضي، بسبب ذقنه.

وقال شريف منير، خلال حواره مع الإعلامية مها الصغير، ببرنامج "It's show time" الذي يُعرض عبر قناة "Cbc"، إنه اعتذر عن المشهد قبل التصوير بيومين فقط، موضحـا أنه كان من المفترض تجسيد دور قائد الفرقة 103 رامى حسانين الذى قدّمه الفنان أحمد صلاح حسنى فيما بعد.

وأضاف شريف منير، أنه قرأ السيناريو وأعجب به وتحمس للشخصية التي سيجسدها، لكنه فوجئ بذقنه، قائلًا: "اتصلت بالمخرج بيتر ميمر قبل التصوير بيومين، وقلت له أنا مش هعرف أحلق ذقني لأنه راكور، في مسلسل ونحب تاني ليه.. قالي مش هينفع.. واعتذرت"، مشيدًا بتجسيد أحمد صلاح حسني للشخصية، إذ قدمها بحرفية شديدة.