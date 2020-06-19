فيديو.. شريف منير يتقدم ببلاغ للنائب العام ومباحث الإنترنت

نشر الفنان شريف منير فيديو عبر حسابه الشخصي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقال منير: "في ناس تعبانة قوي إني حاطط علم مصر ورايا، والعلم ده هيفضل ملازمني طول الوقت ومعايا لغاية لما أتلف بيه وأنزل القبر، متتعبوش نفسكم في الموضوع ده، والعلم ده موجود في بيتي وأنا حر أحط فيه اللي أنا عاوزه وأقول اللي عاوزه".

وأضاف منير، "إنما في حرامية دخلوا البيت وسرقوا حاجات منه (صفحة الانستجرام) بتاعتي صورتي وأنا شايل علم مصر اللي تاعبهم وبيتريقوا عليه وعاوز أعرف اللي بيتريق ده ممكن يتقيم بأية، وشالوا صورتي وأنا شايل تيشرت محمد صلاح وبقوله كل سنة وأنت طيب بمناسبة عيد ميلادك وشالوا صورة بناتي اللي عملت المشكلة الكبيرة واللي الحمد لله ناس دعمتني ووقفت ورايا كتير، ومكنتش متخيل لكن بشكرهم الناس اللي دعمتني في مصر والوطن العربي كله، أمريكا، كندا، فرنسا بشكل غير طبيعي".

وتابع، "أنه من الواضح أنهم كانوا مستنين الشرارة تحصل وأنا عملت الشرارة وقليل الأدب هيجازى، بس في قلة أدب من نوع تاني وفي حرامية دخلوا على صفحتي وسرقوا كل الحاجات اللي تخصني أو مش عجباهم، واللي هيا فيديوهات لدعم الجيش المصري، فيديوهات مع بناتي في المطبخ، وشالوا الصور اللي مضيقاهم وسابوا الحاجات اللي على مزاجهم وأنا مش على مزاجكم".

وأكد، "بوجه بلاغ تاني للنائب العام ومباحث الإنترنت وخليكم حواليا لأن في ناس حرامية بتسرقني وبيهاجموا الصفحة وبيقولوا كلام في منتهى القذارة لكن أنا مبستسلمش ومبخافش وبقولكم هفضل موجود والعلم هيكون موجود معايا في كل حتة في عيد الميلاد، رمضان، العيد الكبير، اللي مش عاجبه ينطرد بره الصفحة، وأنا داعمني ناس كتير قوي من مصر والدول العربية ودول العالم كله مكنتش متخيل أن الناس بتحبني كده والحمد لله على النعمة دي".