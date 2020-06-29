قائد "حراس السماء": نمتلك قدرات مجابهة العدائيات الجوية لتأمين البلاد

أكد الفريق على فهمي، قائد قوات الدفاع الجوي، امتلاك "حراس السماء" القدرات والإمكانيات القتالية بما يمكنها من مجابهة العدائيات الجوية الحالية والمنتظرة لتأمين الأهداف الحيوية بالدولة وكذا مسرح العمليات للقوات المسلحة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

وأضاف قائد قوات الدفاع الجوي، في كلمة ألقاها بمناسبة العيد الخمسين لقوات الدفاع الجوي، أن "حراس السماء" منتشرين بجميع أنحاء الجمهورية ومرابضين فى مواقعهم يواصلون العمل ليلاً ونهاراً.. سلماً وحرباً لحماية قدسية سماء الوطن ضد كل من تسول له نفسه الاقتراب منها لتظل الرايات عالية خفاقة، تحت قيادة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وفي ظل الزعامة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأضاف: "حمى الله مصر شعباً عظيماً وجيشاً باسلاً يحمي الإنجازات ويصون المقدسات".