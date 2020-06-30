إزاي تعرف نتيجة التظلم الخاصة بشقق الإعلان الـ12 للإسكان الاجتماعي؟

تغلق وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باب التظلمات للعملاء غير المنطبق عليهم الشروط بالإعلان الـ12 بالإسكان الاجتماعي، غدا الثلاثاء الموافق 30 يونيو، وذلك للبدء في إجراءات الاستعلام الميداني لملفات العملاء المُنطبق عليهم الشروط.

وتستعرض "الوطن" طرق معرفة نتيجة طلبات التظلم كالتالي:

الدخول على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

اختيار خانة التظلمات والأجوبة من هنـــــــــــــا.

إدخال الرقم القومي لصاحب الطلب.

الضغط على مشاهدة نتيجة التظلم.

ويمكن متابعة حال الطلب الخاص بالوحدة السكنية التي تقدمت لحجزها بشكل عام، من خلال الاتصال على أرقام صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على أرقام 1188 أو 5777 أو 5999 من أي تليفون محمول و090071117 من أي خط أرضي.