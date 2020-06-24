أخبار البنوك.. خطوات سداد أقساط الإسكان الاجتماعي بالمحفظة الالكترونية

مع تفشي فيروس كورونا المستجد، أصبح هناك صعوبة في حركة التنقل، مما دفع الحكومة المصرية إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية، ومناشدة جميع الهيئات والموؤسسات لتحويل الخدمات الخاصة بها ليتم إجراءها إلكترونيا.

وسعى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى إتاحة خدمة دفع الأقساط الكترونيا من خلال المحافظ الالكترونية بالتعاون مع شركات الهاتف المحمول، للتوفير على العميل الذهاب للبنك كل شهر ودفع القسط.

وتستعرض "الوطن" في إطار ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية وتغطية أخبار البنوك، خطوات سداد أقساط التمويل العقاري من خلال المحفظة الالكترونية للهاتف المحمول، وفق الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، كالتالي:

- حمل تطبيق المحفظة الالكترونية للبنك الذي تقوم من خلاله بسداد أقساط الوحدة السكنية، بعد أن يتم فتح المحفظة من خلال البنك.

- وبحلول موعد سداد القسط الشهري، يرسل البنك طلب تحصيل القسط على تطبيق محفظة الهاتف المحمول الخاص بك في التاريخ المقصود للسداد.

- وبعد مراجعة بيانات القسط والتأكد منها، وافق على السداد من خلال إدخال الرقم التعريفي الشخصي الخاص بمحفظتك الالكترونية.

- ثم يرسل البنك رسالة لتأكيد المعاملة، والتي يمكن استخدامها كإيصال لضمان الحقوق وإثبات عملية دفع القسط.

- كما يمكن دفع الأقساط الشهرية من خلال كارت المدفوع مقدما، والذي يقوم البنك بإصداره أو فتح المحفظة الالكترونية للعميل من خلال التواصل مع شركة الهاتف المحمول التابع لها الرقم الخاص بالعميل والمسجل بالبنك.