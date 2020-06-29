إخلاء عقار من 5 طوابق بالمنصورة لخطورته الداهمة

نفذت رئاسة حى غرب المنصورة، بقيادة المحاسب سعد بغدادى رئيس الحى، قرار إخلاء إداري لعقار مكونم ن 5 طوابق ويشكل خطورة بنطاق الحى بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية وقسم ثان المنصورة للتأمين أثناء عملية الإخلاء.

توجهت لجنة مشكله برئاسة محمد محمود عبد اللطيف نائب رئيس الحى، يرافقه مسئولي الإدارة الهندسية بحى غرب المنصورة، وهدير المنشاوى عضو قانونى، إلى عقار بمنطقة شارع بنك مصر، مكون من دور ارضى وأربع أدوار علوية، والعقار خالى من السكان عدى الدور الأرضى مكون من 2 محل تجارى.

وبحسب بيان حي غرب المنصورة فقد تم أخلاء العقار إخلاء جزئيا" دون المنقولات تنفيذا" للقرار الهندسى رقم ١٣٣ لسنة ٢٠٢٠ الذى يقتضى بترميم العقار حفاظا على الأرواح والممتلكات والمواطنين لما يمثله العقار من خطورة داهمة.

وأكد أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الخاصة بإخلاء العقار، مع أخذ كافة التعهدات اللازمة على مالك العقار لسرعة تنفيذ القرار الهندسى الصادر.