مندوبة واشنطن لدى مجلس الأمن: ساعدنا في تحقيق اتفاق بشأن سد النهضة

قالت المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن، اليوم، "ساعدنا في تحقيق اتفاق بشأن سد النهضة"، مضيفة في جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدث عن فرصة لاتفاق بشأن سد النهضة، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وكانت الأمم المتحدة، قالت "نأمل بالتوصل لاتفاق بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة".

ويعقد مجلس الأمن الدولي، حاليا، جلسة مفتوحة بشأن مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، وذلك بعدما تقدمت الخارجية المصرية بطلب للمجلس التابع للأمم المتحدة، للتدخل في المفاوضات التي شهدت تعثرا خلال الأسابيع الماضية.

وكانت الدول الثلاث قد أرسلت رسائل إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة ومفاوضاته التي تعثرت خلال الأسابيع الأخيرة.

وأكدت رسالة الحكومة المصرية إلى مجلس الأمن الدولي، أهمية مواصلة الدول الثلاث التفاوض "بحسن نية"، تنفيذا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي، من أجل التوصل إلى حل "عادل ومتوازن" لقضية سد النهضة الإثيوبي.

كما أكدت مصر على ضرورة عدم اتخاذ أي "إجراءات أحادية"، قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق، بما يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.