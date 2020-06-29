مستشار الرئيس للصحة: رئيس الوزراء يحب الأطباء ويدعمهم بشدة ويقدرهم

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقائية، إنه أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي منذ 10 دقائق، لافتًا إلى أن "مدبولي" رجل صادق ويحب الأطباء والقطاع الطبي، ويدعم القطاع بشدة ويقدره، كما أنه من عائلة طبية، ويصاهر عائلة طبية عريقة.

وأضاف "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أنه بالرغم أن "مدبولي" دكتور مهندس إلا أنه يعيش قلبًا وقالبًا مع الأطباء، ودائما ما يشكرهم ويقدّرهم ويتابعهم ويدعمهم، وهذا هو الشعور الحقيقي للدكتور مصطفى مدبولي.

وزكر "عندما تقابلت معه ومع نقيب الأطباء الذي عرض بعض مشاكل والنقاط التي تعاني منها الفرق الطبية وشرحها لرئيس مجلس الوزراء في وجودي، لم يتأخر الرجل لحظة في دعم الفرق الطبية وتقدير دورها وأدائها".

وأوضح أن الخطاب الذي ألقاه الرئيس السيسي اليوم قدم الشكر والتقدير لكل الفرق الطبية التي تقف على خط المواجهة في هذه الجائحة، "أنا حاسس بالدكاترة والفرق الطبية، وما يبذلونه من جهد فائق وتضحيات كبيرة جدًا، واحنا عندنا زمايل كثيرين يرقدون الآن في الرعاية المركزة ويعانون".