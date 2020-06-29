الأمم المتحدة: نقدم يد العون لدعم العملية التفاوضية حول سد النهضة

أشادت روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، بجهود الاتحاد الأفريقي وإرادة الدول الثلاثة مصر والسودان وأثيوبيا في الوصول إلى اتفاق حول سد النهضة، موضحة أن الملف عُرض على مجلس الأمن من أجل تسهيل عملية التفاوض بسبب بعض الاختلافات الفنية بين الأطراف من أجل إيجاد آلية لفض المنازعات.

وأضافت "ديكارلو"، خلال جلسه مجلس الأمن التي تناقش ملف سد النهضة الأثيوبي، أن الأمين العام للأمم المتحدة أعرب عن تفهمه واستمرار دعمه للعملية التفاوضية حول بناء السد ومليئة، مؤكدا أن الاختلافات يمكن التغلب عليها وحلها إذا كانت هناك إرادة بين الأطراف والوصول إلى اتفاق في روح التعاون ما بين الأطراف الثلاثة ومنذ إعلان المبادئ عام 2015.

وأشارت إلى أن الأمم المتحدة على استعداد لتقديم يد العون عمليا وتقديم الدعم من أجل حل هذه الأزمة ومن أجل تقديم كل الدعم المطلوب لدفع هذه العملية قدما، موضحة أن هناك عناصر أساسية يجب أن تتحقق من أجل تنمية مستدامة لكل الأطراف مع الوضع في الاعتبار التغيرات المناخية التي تحدث وهذا النمو الجغرافي والنمو السكاني، كل هذا يزيد من تحديات قصوى ملحة للمياه هو مفتاح أساسي من أجل تضافر الجهود لحل أي أزمات.

وتابعت: "نأمل أن مصر وإثيوبيا والسودان وبجهود الاتحاد الأفريقي ستجد حلا لهذه المشكلة".