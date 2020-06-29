"البترول" تبدأ إنتاج الكمامات المستدامة: قطنية 100%

بدأ قطاع البترول فى إنتاج الكمامات القماشية المستدامة ذات المواصفات القياسية، عبر شركة السويس لمهمات السلامة المهنية، التى حصلت على ترخيص الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لإنتاجها، بعد اجتياز العينات التى قدمتها الشركة الاختبارات الكاملة التى حددتها الهيئة.

وأوضح حازم لطفى، رئيس الشركة، فى بيان، اليوم، أنها تقدمت بطلب الاعتماد فور فتح الباب والإعلان عن مواصفات الإنتاج التى أصدرتها الهيئة وتحقق المواصفات القياسية العالمية المطلوبة التى أقرتها منظمة الصحة العالمية، مشيراً إلى أن الكمامات التى ستنتجها الشركة ألياف قطنية 100%، وتطبق شروط الاستدامة الموضوعة للإنتاج، وعكف عليها فريق متخصص، وتم التأكد تماماً من مطابقة خامتها للمواصفات الموضوعة، من حيث معدل النفاذية ومقاومة البلل والرذاذ وكفاءة القماش عند حد أدنى 25 غسلة دون تغيير فى خصائص الكمامات، مع استخدام أجود أنواع الخامات، التى لا تحتوى على معادن ثقيلة، وباستخدام الصبغات القياسية، حفاظاً على صحة وسلامة المستخدمين.

وأضاف «لطفى» أن خطة إنتاج الكمامات دخلت حيز التنفيذ بالفعل ببدء الإنتاج التجريبى، وتم بالفعل تجهيز خط الإنتاج والخامات اللازمة، وجار تلقى الاحتياجات الخاصة بالكمامات القماشية المستدامة من شركات قطاع البترول للعمل على توفيرها خلال الأيام القليلة القادمة، وأعرب عن التطلع لتوفيرها مستقبلاً لكافة قطاعات الشعب المصرى بعد تغطية احتياجات قطاع البترول.

وتعمل شركات التسويق بقطاع البترول بقوة منذ بداية جائحة كورونا على تلبية جانب كبير من احتياجات السوق المحلى من سوائل التعقيم والكحول الإيثيلى بتركيز 70%، إلى جانب الكثير من قطاعات الدولة، ما أسهم فى دعم جهود ضبط أسواق تلك المواد وتوافرها بسهولة ويسر من أجل أعمال النظافة والتعقيم.