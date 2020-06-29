أحد مؤسسي "تمرد": الفكرة بدأت بسيطة.. وفوجئنا بعدد التوقيعات

استرجع محمد عبدالعزيز، أحد مؤسسي حركة "تمرد"، ذكرياته مع تأسيس الحركة، بمناسبة مرور 7 سنوات على ثورة 30 يونيو.

وقال إن الإعلان الرسمي لحركة "تمرد" كان في أواخر أبريل 2013، إما بداية الفكرة فكانت في منتصف شهر أبريل خلال لقاء ودي بينه وبين محمود بدر وحسن شاهين، حيث ناقشوا الأوضاع بشكل عام آنذاك، وأنه ليس من الممكن أن تتحكم عصابة في دولة بحجم مصر.

وأضاف "عبدالعزيز"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن النقاش في البداية كان يتضمن وجود حل أو مخرج لما آلت إليه الأمور في مصر، وفي نهاية النقاش توصلنا إلى جمع استمارة موقعة من المصريين تدعو لانتخابات رئاسية مبكرة.

وتابع: "في التوقيت دة كانت فكرتنا بسيطة جدًا، إذ كان محمد مرسي عيسى العياط حصل على 12 مليون صوت في الانتخابات، فاحنا بنطمح لجمع 15 مليون بيقول لا".

وواصل: "تطورت الأحداث، وكان لنا زميل أحد مؤسسي حركة تمرد اسمه مصطفى السويسي هو اللي اقترح أن يتبع ذلك نزول المصريين يوم 30 يونيو، وهو اللي اختار اليوم ده، باعتبار أن هذا اليوم شهد الإعلان عن تولي محمد مرسي رئاسة الجمهورية".

وذكر "فوجنا أن عدد التوقيعات تجاوزت اللي احنا طالبينه بكتير، والرقم اللي أعلنه محمود بدر ده الرقم اللي قدرنا نعده ليلة 30 يونيو".