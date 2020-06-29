جامعة دمياط ترفع درجة الاستعداد لعقد الامتحانات النهائية

عقد جامعة دمياط اليوم، بحرم الجامعة الجديد، مجلس الجامعة بجلسته رقم 143، برئاسة الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة، وبحضور عمداء الكليات وأمينها العام.

وكلف دعدور، عمداء الكليات ووكلاء وأمناء الكليات، تحت إشراف الدكتور عبدالحميد خضر نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بمتابعة أعمال الإعداد والتجهيز لعقد امتحانات الفرق النهائية، المقرر بدايتها 1 يوليو 2020، مع مراعاة كل الإجراءات الاحترازية، التي تضمن سلامة طلاب وطالبات الجامعة.

كما وجه الإدارة العامة للمدن الجامعية والإدارة الطبية بالإدارة العامة للجامعة، برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال طلاب وطالبات الفرق النهائية خلال فترة الامتحانات، تحت إشراف الدكتور وائل الطيباني نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

كما وجه دعدور، الشكر للدكتور ياسر عبدالعزيز سمرة عميد كلية التجارة والفريق المعاونة، على ما قاموا به من خلال إعداد دراسة بعنوان: "صناعة الأثاث في محافظة دمياط– تحديات الواقع وطموحات المستقبل".

وتم رفع الدراسة للجهات المختصة، لاتخاذ ما يرونه مناسبا، حيث يُعد ذلك من الأدوار المجتمعية، التي تقوم بها الجامعة من خلال إعداد الدراسات التحليلية، التي تعمل على النهوض الثقافي والفكري والاجتماعي والصناعي والزراعي، في مجالات خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تعد صناعة الأثاث بالمحافظة، مصدرا رئيسيا لدخل الأفراد بشكل مباشر وغير مباشر.

واتخذ المجلس العديد من القرارات، يأتي أهمها على النحو التالي:

-إحاطة المجلس علما بقرار المجلس الأعلى للجامعات، بتحديد تاريخ 15 سبتمبر 2020، تاريخ نهاية العام الدراسي الجامعي 2019-2020.

-تحديد تاريخ 8 أغسطس 2020، بداية امتحانات الدراسات العليا بالجامعة.

-توجيه الشكر لكلية الزراعة لما قاموا به من جهود إشرافية وتنفيذية لزيادة الرقعة الخضراء بحرم الجامعة الجديد.

كما قرر المجلس، تحديد قواعد استثنائية لدرجات الرأفة للعام الجامعي 2019-2020، تقديرا للظروف التي تمر بها البلاد، وحرصا على مستقبل طلاب وطالبات الجامعة، والموافقة على منح 2 لقب علمي لوظيفة أستاذ مساعد

-الموافقة على منح 5 درجة ماجستير.

-الموافقة على منح 10 درجة دكتوراه.

وكذلك الموافقة على تعيين 4 من أعضاء الهيئة المعاونة بوظيفة مدرس.