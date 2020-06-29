"الوطن" تنشر صورة دجال تخلص من ابنة عشيقته بوضعها في برميل "بوتاس"

تنشر "الوطن" صورة دجال بولاق الدكرور المتهم بقتل الطفلة "فجر" ذات الـ12 عاما، بمنطقة الطالبية، وتبين أنه يدعى "ع ز م" 49 عاما، وتوصلت التحريات وتحقيقات المباحث إلى أن المتهم هو عشيق والدة الطفلة وقتلها خنقا ووضع جثتها في برميل "بوتاس"، حتى اختفت، انتقامًا من أمها لرفضها استمرار علاقتهما غير الشرعية.

وكشفت أجهزة الأمن في الجيزة، لغز اختفاء الطفلة "فجر" بمنطقة الطالبية، حيث تبين من خلال التحريات والتحقيقات أن وراء اختفاءها، عشيق أمها - سباك - وأنه قرر خطف الطفلة وقتلها انتقامًا من والدتها بعد رفض الأخيرة استمرار علاقتهما غير الشرعية.

وأضافت التحريات والتحقيقات أن المتهم خنق الطفلة ووضعها في برميل بوتاس حتى تحللت الجثة.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم والذي اعترف بالواقعة، فأحيل للنيابة التي تولت التحقيقات.