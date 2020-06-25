فيديو جديد "للعامل المنتقب" بعد جريمة قتل إيمان عادل بالدقهلية

كشف مقطع فيديو جديد حالة المتهم بقتل ضحية مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، إيمان السيد، الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الآداب جامعة المنصورة، قسم لغة فرنسية بعد أن أنهى مهمته التي كلفه بها زوجها.

ويظهر المتهم وهو يرتدي الجلباب الأسود الطويل، ويحمل في يده شيئا لونه أبيض، علاوة علي ظهور "عرج" عليه يبدو ظاهرا بشدة بخلاف الفيديو الأول وهو متجه إلى منزل الضحية.

وواجهت النيابة العامة المتهمين بأقوال صاحبة المحلِّ الذي اشترى منه العامل المتهم النقاب الذي تخفَّى فيه، فشهدت بذلك وأنه أجرى اتصالًا بشريكه عقب إتمام الشراء لإعلامه بما فعل، وشاهدت النيابة كاميرات المراقبة بالمحل وتبينت منها تواجد العامل المتهم فيه.

كما رصدت كاميرات المراقبة عملية إعادة تمثيل الواقعة وتواجد أجهزة الأمن مع النيابة العامة في وجود المتهمين لإعادة تمثيل الجريمة بعد اعترافهما.

واعترف أحمد رضا، وشهرته أحمد العجلاتي 33 سنة، عامل بمحل ملابس يمتلكه زوج إيمان عادل، للمرة الثانية اليوم، أمام قاضي المعارضات، وأدلي بتفاصيلها، وأنه اتفق مع الزوج، على أن يعتدي عليها جنسيا، ويقتلها مقابل مبلغ 100 ألف جنيه، مؤكدا "اتفقت معه على الجريمتين القتل والاغتصاب".

وأضاف المتهم في اعترافاته، أمام قاضي المعارضات محكمة طلخا الجزئية، أنه أعد للجريمة بالتخفي في زي نقاب، والذي اشتراه من أحد محلات بيع الملابس الحريمي بالقرية، كما اشتري عباية ثم توجه إلي شقة المجني عليها بعد خروج الزوج، وكانت كل تحركاته يتابعها الزوج بالتليفون معه.

وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من العميد جهاد الشربيني، مأمور مركز طلخا، ببلاغ أحد الأشخاص بقرية ميت عنتر بعثوره على زوجته مقتوله داخل مسكن الزوجية.

ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث بإشراف العميد عصام أبو عرب، وكيل إدارة البحث، والعقيد علي خضر مفتش مباحث المركز، والرائد مصطفى موافى، وكيل قسم المساعدات الفنية، وذلك لكشف غموض الواقعة وظروفها وتحديد هوية المتورطين.

وبفحص كاميرات المراقبة في المنطقة التي وقعت بها الجريمة، تبين أن أحد الأشخاص صعد إلى مسكن المجني عليها مرتديا نقاب وانتظاره حتى قيامها بفتح باب الشقة والدخول خلفها ونزوله بعد فترة من الوقت.

وبتكثيف التحريات توصل فريق البحث أن تحديد هذا الشخص ويدعي "أحمد رضا. ا." وشهرته "أحمد العجلاتي 33 سنة، عامل بمحل ملابس يمتلكه زوج المجني عليها.

وبمواجهة "حسين ا."، 24 سنة، زوج القتيلة، اعترف في محضر الشرطة باتفاقه مع المتهم الأول "عامل لديه" على التخلص من زوجته وذلك بسبب الخلافات الزوجية ورغبته الزواج بأخرى ، وأنهما خططا أن تكون جريمة شرف، وادعاء أنها كانت تخونه مع آخر وتخطيطه للمتهم بالدلوف إلى مسكن الزوجية بعقار أسرته وارتدائه نقاب.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية، وأمرت النيابة العامة بحبس الزوج والعامل 15 يوما علي ذمة التحقيقيات.